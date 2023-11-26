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01:42, 26 ноября 2023Мир

ХАМАС передало Красному Кресту израильских заложников и иностранцев

ХАМАС передало Красному Кресту 13 израильских заложников и 7 иностранцев
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israeli Prime Minister's Office / Reuters

Военное крыло ХАМАС заявило, что передало Красному Кресту 13 израильских заложников и 7 иностранцев. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее военное крыло исламистской группировки ХАМАС Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» отложило освобождение второй группы израильских заложников.

Отмечается, что освобождение второй группы пленных произойдет после того, как правительство Израиля выполнит условия соглашения о въезде грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа, а также начнет соблюдать договоренности об освобождении палестинских заключенных.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Армия обороны страны (ЦАХАЛ) не покинет сектор Газа, пока все заложники не будут возвращены домой.

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      Юлия Мискевич
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