Al Jazeera: Израиль отпустил вторую группу палестинских заключенных

Израиль отпустил вторую группу палестинских заключенных, они прибыли на Западный берег реки Иордан. Трансляцию ведет телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что автобусы палестинцами, которые были освобождены из израильских тюрем по условиям сделки с ХАМАС, прибыли в город Бейтуния. На кадры телетрансляции попали сотни людей, заполонивших улицы.

Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Рафаэль Рафовиц заявил, что ХАМАС освободит 13 человек в обмен на 39 палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

В середине ноября ХАМАС согласилось на освобождение по меньшей мере 50 заложников. В ответ Израиль согласился на паузу в боевых действиях и освобождение неопределенного числа палестинских женщин и детей, содержащихся в тюрьмах.