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18:06, 26 ноября 2023Бывший СССР

Калининградская таможня сообщила об очереди из фур на границе с Литвой

Калининградская таможня: 145 фур на границе с Литвой образовали огромную очередь

Фото: Kacper Pempel / Reuters

На границе с Литвой возникла огромная очередь, которую образовали 145 фур, ожидающих выезда на литовскую территорию. О состоянии дел на границе сообщила пресс-служба калининградской таможни, передает РИА Новости.

«Сто двадцать грузовиков перед шлагбаумом, 25 на нейтральной полосе. Это участок дороги, который находится между пунктами пропуска. С 9 утра литовская сторона приняла всего 25 грузовых машин. Медленно работают. Три автомобиля в час примерно», — заявила пресс-служба.

23 ноября на границе России с Финляндией образовалась километровая очередь из фур. Водители жаловались, что из-за закрытия границы они могут лишиться работы.

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      Мария Совина
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