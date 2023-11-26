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14:38, 26 ноября 2023Спорт

Легионер «Динамо» назвал главное отличие Москвы от Лондона

Легионер «Динамо» Бальбуэна назвал холод главным отличием Москвы от Лондона

Фото: Jonathan Chng / Unsplash

Легионер «Динамо» Фабиан Бальбуэна назвал главное отличие Москвы от Лондона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам парагвайского защитника, в российской столице однозначно холоднее. «Я бы не стал выбирать между городами. И в Лондоне, и в Москве мне комфортно, чувствую себя счастливым», — отметил Бальбуэна.

До перехода в «Динамо» Бальбуэна на протяжении трех лет играл за лондонский «Вест Хэм». В июле 2021 года он подписал четырехлетний контракт с бело-голубыми.

14 ноября футболист «Оренбурга» Лукас Вера оценил уровень безопасности в России. «Конечно, многое в России отличается от Аргентины, но здесь мне жить комфортно и спокойно. Главное отличие — безопасность, все связано с этим. В Аргентине после 20:00 нельзя выходить на улицу», — заявил он.

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      Алексей Гусев
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