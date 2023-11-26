Легионер «Динамо» назвал главное отличие Москвы от Лондона

Легионер «Динамо» Бальбуэна назвал холод главным отличием Москвы от Лондона

Легионер «Динамо» Фабиан Бальбуэна назвал главное отличие Москвы от Лондона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам парагвайского защитника, в российской столице однозначно холоднее. «Я бы не стал выбирать между городами. И в Лондоне, и в Москве мне комфортно, чувствую себя счастливым», — отметил Бальбуэна.

До перехода в «Динамо» Бальбуэна на протяжении трех лет играл за лондонский «Вест Хэм». В июле 2021 года он подписал четырехлетний контракт с бело-голубыми.

14 ноября футболист «Оренбурга» Лукас Вера оценил уровень безопасности в России. «Конечно, многое в России отличается от Аргентины, но здесь мне жить комфортно и спокойно. Главное отличие — безопасность, все связано с этим. В Аргентине после 20:00 нельзя выходить на улицу», — заявил он.