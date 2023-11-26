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05:56, 26 ноября 2023Наука и техника

Озвучен необычный фактор нездорового возрастного похудения

Scientific Reports: людям 52-63 лет может грозить истощение из-за потери слуха

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Возрастная потеря слуха может привести к нездоровому похудению — снижению индекса массы тела и количества жира в организме. К такому выводу пришли ученые из Университета Оулу, изучив людей европейского происхождения в возрасте от 52 до 63 лет, исследование приводит журнал Scientific Reports.

Этот необычный фактор представляет особый риск для тех, кто одновременно сталкивается с потерей слуха и истощением, например, из-за дефицита питания. Такой категории людей необходимо пристальное наблюдение медицинских специалистов.

Ранее ученые выявили новое направление для лечения возрастной потери слуха: его можно будет реализовать при помощи местного применения лекарств или генной терапии. Пока единственным вариантом лечения может быть слуховой аппарат или имплант.

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      Александра Синицына
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