Озвучен необычный фактор нездорового возрастного похудения

Scientific Reports: людям 52-63 лет может грозить истощение из-за потери слуха

Возрастная потеря слуха может привести к нездоровому похудению — снижению индекса массы тела и количества жира в организме. К такому выводу пришли ученые из Университета Оулу, изучив людей европейского происхождения в возрасте от 52 до 63 лет, исследование приводит журнал Scientific Reports.

Этот необычный фактор представляет особый риск для тех, кто одновременно сталкивается с потерей слуха и истощением, например, из-за дефицита питания. Такой категории людей необходимо пристальное наблюдение медицинских специалистов.

Ранее ученые выявили новое направление для лечения возрастной потери слуха: его можно будет реализовать при помощи местного применения лекарств или генной терапии. Пока единственным вариантом лечения может быть слуховой аппарат или имплант.