Переданный Украине американский танк Abrams заметили в зоне СВО

Опубликовано фото переданного ВСУ американского танка M1A1 Abrams в зоне СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) заметили американский танк M1A1 Abrams, переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ). Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

В подписи к снимку с запечатленным танком отмечается, что он находится «где-то на восточном фронте».

Ранее аналитики издания Business Insider предположили, что Украина решила не отправлять в бой переданные ей американские танки Abrams и вряд ли сделает это до следующей весны. Издание со ссылкой на отставного полковника морской пехоты США Марка Канчиана сообщает, что, вероятнее всего, Abrams были отправлены украинским командованием в резерв.

Тот факт, что переданные Украине танки Abrams не смогли переломить ситуацию на поле боя, признал и президент Украины Владимир Зеленский. В середине ноября он заявил, что стране не хватает переданной бронетехники, и выразил надежду, что в будущем ее поставки увеличатся.