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13:02, 26 ноября 2023Россия

Песков заявил об опасном для России режиме на Украине

Песков заявил, что после Евромайдана на Украине возник опасный для России режим

Фото: Sylwia Bartyzel / Unsplash

После окончания Евромайдана на Украине возник режим, опасный для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись доступна в Telegram-канале журналиста.

По его словам, после Евромайдана на Украине произошел «расцвет сначала ультранационалистических, а потом откровенно нацистских настроений».

«Дальше это принесло возникновение такого режима в Киеве, который оказался опасен для нас, который оказался опасен для части своего народа, имеются в виду русские», — указал Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что продолжением этому стала ситуация на Украине и трагедии, которые происходят там каждый день.

Ранее Песков заявил о свержении законной власти в Киеве во время Майдана 10 лет назад. Так официальный представитель Кремля прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об указанной акции протеста, которая, по ее словам, стала символом стремления к свободе.

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