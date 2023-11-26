Песков заявил об опасном для России режиме на Украине
После окончания Евромайдана на Украине возник режим, опасный для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись доступна в Telegram-канале журналиста.
По его словам, после Евромайдана на Украине произошел «расцвет сначала ультранационалистических, а потом откровенно нацистских настроений».
«Дальше это принесло возникновение такого режима в Киеве, который оказался опасен для нас, который оказался опасен для части своего народа, имеются в виду русские», — указал Песков.
Пресс-секретарь российского президента добавил, что продолжением этому стала ситуация на Украине и трагедии, которые происходят там каждый день.
Ранее Песков заявил о свержении законной власти в Киеве во время Майдана 10 лет назад. Так официальный представитель Кремля прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об указанной акции протеста, которая, по ее словам, стала символом стремления к свободе.