Песков заявил об опасном для России режиме на Украине

Песков заявил, что после Евромайдана на Украине возник опасный для России режим

После окончания Евромайдана на Украине возник режим, опасный для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись доступна в Telegram-канале журналиста.

По его словам, после Евромайдана на Украине произошел «расцвет сначала ультранационалистических, а потом откровенно нацистских настроений».

«Дальше это принесло возникновение такого режима в Киеве, который оказался опасен для нас, который оказался опасен для части своего народа, имеются в виду русские», — указал Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что продолжением этому стала ситуация на Украине и трагедии, которые происходят там каждый день.

Ранее Песков заявил о свержении законной власти в Киеве во время Майдана 10 лет назад. Так официальный представитель Кремля прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об указанной акции протеста, которая, по ее словам, стала символом стремления к свободе.