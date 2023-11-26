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08:49, 26 ноября 2023Россия

Повреждения многоэтажки в Туле после попадания обломков БПЛА показали на видео

Повреждения жилого дома в Туле после попадания обломков БПЛА попали на видео

Повреждения многоэтажного жилого дома в Туле после попадания в него обломков сбитого украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) показали на видео, его публикует издание Baza в Telegram-канале.

На кадрах запечатлены поврежденный балкон на 12 этаже и несколько выбитых окон. По данным издания, жители нескольких квартир были эвакуированы в ближайший детский сад. Сам дом уже обследовали взрывотехники. Источник Shot рассказал, что взрывчатых веществ не обнаружено.

Момент взрыва БПЛА и попадания его обломков в многоэтажный жилой дом в Туле попал на камеры видеонаблюдения.

В ночь на воскресенье, 26 ноября, сбитый украинский беспилотник, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Об этом заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Серьезных повреждений нет, пострадало остекление трех квартир, один житель получил легкое ранение.

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      Марина Совина
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