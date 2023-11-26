USGS: у побережья Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0

У побережья Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным ведомства, землетрясение произошло в 04:11 по времени UTC (07:11 по московскому времени). Очаг залегал на глубине 26,9 километра.

Ранее у берегов Северной Калифорнии в США произошло землетрясение магнитудой 5,0. Также на греческом острове Эвбея к северо-востоку от Афин произошло мощное землетрясение. Магнитуда первого толчка составила 5,1, второго — 3,8. Эпицентр располагался в шести километрах к востоку от города Прокопи на глубине около 14,2 километра.