Украинские дроны сбили в небе над Калужской областью

Губернатор Шапша: после попытки атаки БПЛА в Калужской области пострадавших нет

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) при попытке атаки на территорию Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — уточнил Владислав Шапша.

Ранее стало известно, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили попытку атаки на Тульскую область, но были сбиты в небе. Обломки одного из потерявших управление беспилотников врезались в жилой многоэтажный дом, повредив остекление, рассказал губернатор региона Алексей Дюмин. В результате пострадал один из местных жителей, он получил ранение легкой степени тяжести.