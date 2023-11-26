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07:09, 26 ноября 2023Россия

Украинские дроны сбили в небе над Калужской областью

Губернатор Шапша: после попытки атаки БПЛА в Калужской области пострадавших нет
СюжетРабота систем ПВО:

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) при попытке атаки на территорию Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — уточнил Владислав Шапша.

Ранее стало известно, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили попытку атаки на Тульскую область, но были сбиты в небе. Обломки одного из потерявших управление беспилотников врезались в жилой многоэтажный дом, повредив остекление, рассказал губернатор региона Алексей Дюмин. В результате пострадал один из местных жителей, он получил ранение легкой степени тяжести.

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      Александра Синицына
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