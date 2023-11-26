В Польше раскритиковали лозунги украинцев на границе

Польский депутат Туманович раскритиковал оскорбляющие поляков лозунги украинцев

Польский депутат от партии «Конфедерация» Витольд Туманович на своей странице в соцсети X, комментируя видео, снятое на границе Украины и Польши, раскритиковал украинцев, выкрикивающих оскорбительные для поляков лозунги.

На кадрах украинские дальнобойщики спорят с польской полицией и выкрикивают лозунги в адрес польских полицейских. Как указывается в самом ролике, он был снят 23 ноября на пограничном пункте пропуска Корчова.

«Достаточно отсутствия согласия с привилегированным положением перевозчиков с Украины и протеста против вычеркивания поляков из электронной очереди, как в украинцах просыпается бандеровский инстинкт», — подписал видео Туманович.

В начале ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Протестующие требуют ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество.

