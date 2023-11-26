Полковник Макгрегор заявил, что российские силы могут дойти до польской границы

Российские войска способны дойти до границы с Польшей. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X.

«У России есть силы, способные дойти до польской границы», — говорится в сообщении. В то же время Макгрегор указал на тот факт, что это не то, что нужно президенту РФ Владимиру Путину. «Русские не хотят управлять украинцами на Западе», — выразил он мнение.

Ранее Макгрегор предупредил Украину о способности России взять Одессу. Он также добавил, что в случае отказа Киева от переговоров после подобных маневров российским войскам не останется никакого выбора, кроме как наступать до границ Польши и Румынии.

О способности российских войск при необходимости взять Одессу и Харьков также заявлял экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.