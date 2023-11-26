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05:49, 26 ноября 2023Мир

В Тель-Авиве прошли митинги с требованием освободить заложников из Газы

Около 100 тыс. митингующих в Тель-Авиве потребовали освободить заложников в Газе

В центре Тель-Авива прошли митинги, на которые вышли десятки тысяч израильтян. Протестующие требовали освобождения всех заложников из сектора Газа, которые уже пятьдесят дней находятся в плену у движения ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным волонтерской организации «Форум семей похищенных и пропавших без вести», которая занимается поддержкой родственников похищенный 7 октября израильтян, на митинг пришли порядка 100 тысяч человек.

Митинг проходил на площади перед городским музеем искусств — недалеко от штаба министерства обороны.

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      Юлия Мискевич
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