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16:51, 26 ноября 2023Мир

В Южной Корее сообщили об успешных учениях с кораблями из США и Японии

Yonhap: Япония и Южная Корея провели морские учения с участием авианосца из США

Фото: Yonhap / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) Республики Корея и Морские силы Самообороны Японии провели учения с участием американского авианосца USS Carl Vinson в корейских территориальных водах к югу от Корейского полуострова. Об этом со ссылкой на военных Южной Кореи сообщает агентство Yonhap.

По данным Вооруженных сил Южной Кореи, учения были «проведены с целью укрепления совместных возможностей трех стран против растущей ядерной и ракетной угрозы Северной Кореи, особенно после запуска во вторник военного спутника-шпиона». Со стороны южнокорейских ВМС участие приняли несколько эсминцев, оснащенных системой Aegis, с японской — несколько эсминцев типа Murasame.

Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын посмотрел снимки атомного авианосца США USS Carl Vinson, сделанные недавно запущенным спутником-разведчиком Северной Кореи. Кроме того, разведывательный спутник пролетел над Гавайскими островами и запечатлел военную базу Перл-Харбор — Хикэм.

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      Виктория Кондратьева
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