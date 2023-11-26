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09:12, 26 ноября 2023Бывший СССР

ВСУ попытались нанести массированный удар по энергосистеме ДНР

Пушилин: после ночного удара ВСУ без электричества и тепла осталась часть ДНР
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести массированный удар по энергосистеме Донецкой народной республики (ДНР) ночью. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов, не все было сбито. Фиксируются повреждения», — написал он.

Глава ДНР уточнил, что в результате случившегося часть городов и районов республики остались без света. При этом в некоторых населенных пунктах электроснабжение уже восстановили, работы продолжаются, рассказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что четверо пожарных МЧС России были ранены во время повторного обстрела Донецка Вооруженными силами Украины.

В октябре глава ДНР указал, что возможностей для заморозки или завершения конфликта в ближайшем будущем пока не наблюдается. Он также отметил, что с учетом имеющегося в распоряжении ВСУ вооружения пропорционально увеличивается «расстояние, на которое мы должны отодвинуть противника».

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      Алина Гончарова
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