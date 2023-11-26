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10:28, 26 ноября 2023Россия

Жители Тулы рассказали о новых звуках взрывов над городом

Mash: жители Тулы рассказали о новых звуках взрывов в небе над городом

Фото: Nikita Nikitenko / Unsplash

Жители Тулы рассказали о новых звуках взрывов в небе над городом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили как минимум еще один украинский беспилотник над Тулой.

Жители уверяют, что слышали полеты нескольких дронов в Зареченском районе города.

До этого власти Тульской области заявили о трех сбитых беспилотниках. Одно из устройств угодило в квартиру жилого дома на 12-м этаже на улице Хворостухина.

По данным губернатора Тульской области Алексея Дюмина, серьезных повреждений удалось избежать, пострадало остекление трех квартир.

Он пообещал, что в ближайшее время будут произведены ремонтные работы.

26 ноября Минобороны России отчиталось об уничтожении 11 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Позднее стало известно об уничтожении еще девяти беспилотников.

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      Анна Щербакова
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