Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:08, 27 ноября 2023Ценности

50-летнюю модель сняли в бикини на отдыхе

Фото: @mollybsims

Папарацци сняли американскую модель и актрису Молли Симс в купальнике на отдыхе в Мексике. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

50-летняя манекенщица предстала перед камерой в бордовом бикини, которое состояло из топа без косточек и трусов с заниженной талией. Также она накрасила ногти в тон наряду, уложила волосы в низкий гладкий пучок и надела массивные золотистые цепи и серьги и черные солнцезащитные очки.

Материалы по теме:
Империя Victoria's Secret годами эксплуатировала женскую сексуальность. Почему знаменитый бренд нижнего белья провалился?
Империя Victoria's Secret годами эксплуатировала женскую сексуальность.Почему знаменитый бренд нижнего белья провалился?
5 ноября 2023
Каждый год мир с придыханием ждет бала Met Gala. На что идут звезды, чтобы поразить публику: самые эпатажные образы
Каждый год мир с придыханием ждет бала Met Gala.На что идут звезды, чтобы поразить публику: самые эпатажные образы
18 ноября 2023

Известно, что знаменитость проводила время с друзьями и 54-летним супругом — кинопродюсером Скоттом Стубером.

Ранее в ноябре известная американская модель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова опубликовала откровенный снимок и порадовала фанатов. 58-летняя манекенщица предстала перед камерой топлес, прикрыв книгой обнаженную грудь.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Не смог предоставить план замысла, ни большой, ни маленький» Украинский депутат призвала Залужного уйти в отставку

      Украину назвали крупнейшим в истории минным полем

      ВМС США отреагировали на сигнал бедствия с судна в Аденском заливе

      50-летнюю модель сняли в бикини на отдыхе

      В Британии cпрогнозировали дальнейшее развитие ситуации на Украине

      Три человека пострадали из-за шторма в Севастополе

      «Ростех» поставил «Оберег» для белгородской теробороны

      Москвич сделал объявление о продаже плюшевой крысы из IKEA за миллионы рублей

      Военная прокуратура нашла признаки мошенничества в системе «Безопасный город»

      Российские военные получат беспилотники с огнеметами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости