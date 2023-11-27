50-летнюю модель сняли в бикини на отдыхе

Папарацци сняли американскую модель и актрису Молли Симс в купальнике на отдыхе в Мексике. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

50-летняя манекенщица предстала перед камерой в бордовом бикини, которое состояло из топа без косточек и трусов с заниженной талией. Также она накрасила ногти в тон наряду, уложила волосы в низкий гладкий пучок и надела массивные золотистые цепи и серьги и черные солнцезащитные очки.

Известно, что знаменитость проводила время с друзьями и 54-летним супругом — кинопродюсером Скоттом Стубером.

Ранее в ноябре известная американская модель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова опубликовала откровенный снимок и порадовала фанатов. 58-летняя манекенщица предстала перед камерой топлес, прикрыв книгой обнаженную грудь.