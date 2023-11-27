Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:46, 27 ноября 2023Силовые структуры

Еще двоих торговцев метадоном задержали в российском городе

В российском городе задержали 2 уроженцев Киргизии, распространявших метадон

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Омске полицейские задержали двоих жителей Киргизии, которые готовились разложить по закладкам крупную партию наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, задержанные имели московскую прописку, а в Омске проживали на съемной квартире. При себе у них было 30 граммов метадона, которые они, по предварительным данным, должны были разложить по закладкам. Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов установлена причастность пары к пяти тайникам, оборудованным на территории Омска.

В отношении уроженцев Киргизии возбудили шесть уголовных дел за покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. По данной статье им грозит до 15 лет лишения свободы. Устанавливается связь с партией метадона, из-за которой произошло массовое отравление в Астрахани.

Ранее полицейские задержали еще двоих торговцев метадоном в двух российских регионах.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Starlink может стать законной военной целью России. Как спутники Илона Маска помогают ВСУ?

      В МИД России оценили возможность диалога с США по стратегической стабильности

      Режиссер «Сумерек» назвала подходящих к перезапуску фильма актеров

      Сын Кернеса обвинил мэра Харькова в захвате власти в городе

      Премьер Украины назвал собранную Европейским инвестбанком сумму помощи для Киева

      После отравления двухлетней девочки тяжелым наркотиком возбуждено уголовное дело

      Пилот случайно посадил самолет в другом городе и оправдался плохой погодой

      Сервис Google перестанет работать на миллионах старых смартфонов

      Директор Марины Хлебниковой ответил на вопрос о ее состоянии

      Еще двоих торговцев метадоном задержали в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости