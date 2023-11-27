Еще двоих торговцев метадоном задержали в российском городе

В российском городе задержали 2 уроженцев Киргизии, распространявших метадон

В Омске полицейские задержали двоих жителей Киргизии, которые готовились разложить по закладкам крупную партию наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, задержанные имели московскую прописку, а в Омске проживали на съемной квартире. При себе у них было 30 граммов метадона, которые они, по предварительным данным, должны были разложить по закладкам. Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов установлена причастность пары к пяти тайникам, оборудованным на территории Омска.

В отношении уроженцев Киргизии возбудили шесть уголовных дел за покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. По данной статье им грозит до 15 лет лишения свободы. Устанавливается связь с партией метадона, из-за которой произошло массовое отравление в Астрахани.

Ранее полицейские задержали еще двоих торговцев метадоном в двух российских регионах.