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10:27, 27 ноября 2023Мир

Финляндия закроет прием просителей убежища на границе с Россией

Helsingin Sanomat: Финляндия закроет прием просителей убежища на границе с РФ

Фото: Lehtikuva / Reuters

Правительство Финляндии закроет прием просителей убежища на границе с Россией в ближайшее время. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

«Правительство готовится полностью закрыть восточную границу для просителей убежища. Цель состоит в том, чтобы правительство приняло решение по этому предложению как можно скорее», — передает издание.

Газета также приводит слова министра финансов Финляндии Риикки Пурра, заявившей ранее, что закрытие приема является единственно возможным вариантом.

Ранее стало известно, что Финляндия готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Россией, если продолжится неконтролируемое прибытие людей из третьих стран. Об этом заявил в интервью радио Suomi глава финского правительства Петре Орпо.

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      Максим Габриелян
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