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16:40, 27 ноября 2023Спорт

Фитнес-эксперт раскрыла преимущества занятий с персональным тренером

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина раскрыла преимущества занятий с персональным тренером. Ее слова приводит «КП-Спорт».

«Исследования показывают, что эффект от занятий с персональным тренером вдвое выше, чем если бы человек занимался самостоятельно — в зале или тем более дома», — заявила Силина. По ее словам, благодаря индивидуальным тренировкам можно достичь результата вдвое быстрее.

Силина подчеркнула, что тренер помогает сбалансировать занятия, просчитывает нагрузку, количество подходов и повторений, а также воздействие снарядов на мышцы. «Отсутствие персонального тренера может привести к потере мотивации и дисциплины у клиента, что отразится на постоянстве в занятиях», — добавила специалист.

Ранее были названы черты хорошего фитнес-тренера. В первую очередь было рекомендовано обратить внимание на наличие у специалиста профильного образования.

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