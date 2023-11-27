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18:41, 27 ноября 2023Спорт

Названа лучшая вечерняя тренировка для мужчин

Фото: Stephen B. Morton / AP

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшую вечернюю тренировку для мужчин. Ее слова приводит Men Today.

Для начала тренер посоветовала выполнить планку с подтягиванием коленей. После этого берпи с отжиманиями, для чего нужно встать ровно, ноги расставив на ширине плеч, затем перейти в упор присед, а из него прыжком — в упор лежа, далее сделайте отжимание, вернуться в упор присед прыжком и выпрыгнуть вверх, поднимая руки над головой.

Далее Ротач предложила выполнить планку и упражнение велосипед. Последним в тренировке стал «джампинг джек», при выполнении которого нужно встать ровно, ноги поставить вместе, а руки вытянуть вдоль туловища. Далее необходимо прыжком развести ноги врозь, а руки поднять над головой. В конце также прыжком нужно вернуться в исходное положение.

20 ноября Ротач назвала способ накачать шесть кубиков пресса дома. Тренер посоветовала делать скручивания, ножницы, V-маятник и русский твист.

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      Анастасия Борисова
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