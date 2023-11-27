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20:28, 27 ноября 2023Спорт

Олимпийский чемпион дал совет отморозившему гениталии шведскому лыжнику

Нортуг отморозившему гениталии лыжнику Хальварссону: добро пожаловать в клуб

Фото: Terje Pedersen / NTB Scanpix / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг обратился к шведу Калле Хальварссону, который отморозил гениталии во время гонки Кубка мира. Его слова приводит TV2.

«Добро пожаловать в клуб. Надеюсь, для Калле все пройдет быстрее, чем для меня», — пожелал Нортуг выздоровления лыжнику. Спортсмен посоветовал Хальварссону надеть непродуваемые трусы, зафиксировать их скотчем и смазать силиконовым гелем. Он заявил, что и сам испытывал подобное, и вспомнил, как сидел на пресс-конференциях после победных гонок и терпел боль.

26 ноября Хальварссон признался после масс-старта на 20 километров в финском городе Рука, что получил обморожение гениталий. Температура во время гонки опустилась до минус 15 градусов.

В апреле 2022 года бразильский футболист Малком, на тот момент выступавший за петербургский «Зенит», рассказал о сложностях игры в России. Полузащитник заявил, что боялся отморозить себе что-нибудь во время зимних матчей.

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      Анастасия Борисова
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