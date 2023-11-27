Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Алания
Сегодня
19:30 (Мск)
Акрон
Россия - Мелбет Первая лига|20-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
05:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
12:21, 27 ноября 2023Спорт

Российский арбитр оценил информацию о назначении на матч в Саудовской Аравии

Карасев заявил, что не знает о назначении на матч чемпионата Саудовской Аравии

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский арбитр Сергей Карасев оценил информацию о назначении на матч в Саудовской Аравии. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Ничего не знаю о назначении», — заявил Карасев, добавив, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры.

Ранее появилась информация о том, что бригада Карасева обслужит матч между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром» в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Встреча пройдет 1 декабря в Эр-Рияде.

Союз европейский футбольных ассоциаций не отстранял российских судей и других официальных лиц от работы. При этом с начала спецоперации рефери не обслуживали международные матчи, что объяснялось проблемами с логистикой.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Шторм века» накрыл музей-аквариум в Севастополе. Погибли сотни животных

      На Украине пообещали бороться с пацифистами

      Стало известно о главном страхе уехавшего в США внука Пугачевой

      Назван срок восстановления электричества в Крыму

      Силовики пришли с обысками на российский пивоваренный завод

      У нейтронных звезд обнаружили уникальные свойства

      Российский арбитр оценил информацию о назначении на матч в Саудовской Аравии

      В Адлере попытались остановить «мегашторм» с помощью швабры

      В России предложили проверять домашние задания в мессенджерах

      Выросло число пострадавших из-за урагана в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости