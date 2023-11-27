Российский арбитр оценил информацию о назначении на матч в Саудовской Аравии

Карасев заявил, что не знает о назначении на матч чемпионата Саудовской Аравии

Российский арбитр Сергей Карасев оценил информацию о назначении на матч в Саудовской Аравии. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Ничего не знаю о назначении», — заявил Карасев, добавив, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры.

Ранее появилась информация о том, что бригада Карасева обслужит матч между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром» в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Встреча пройдет 1 декабря в Эр-Рияде.

Союз европейский футбольных ассоциаций не отстранял российских судей и других официальных лиц от работы. При этом с начала спецоперации рефери не обслуживали международные матчи, что объяснялось проблемами с логистикой.