Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Алания
Сегодня
19:30 (Мск)
Акрон
Россия - Мелбет Первая лига|20-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
05:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
17:24, 27 ноября 2023Спорт

Самому титулованному футболисту мира отказали в освобождении под залог

Суд в третий раз отказал футболисту Дани Алвесу в освобождении под залог

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Суд в третий раз отказал самому титулованному футболисту мира бразильцу Дани Алвесу в освобождении под залог. Об этом сообщает El Pais.

Суд постановил, что существует риск побега спортсмена, так как прокуратура требует для него девять лет тюрьмы. При этом адвокат обвиняемого обратил внимание на то, что Алвес выплатил компенсацию потерпевшей в размере 150 тысяч евро, из-за чего срок заключения не должен составлять более двух лет, однако это не повлияло на решение суда.

31 июля Алвесу предъявили обвинения. Суд Барселоны пришел к выводу, что футболист изнасиловал девушку, подавшую на него заявление. Отмечалось, что ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 15 лет.

Спортсмена арестовали 20 января 2023 года. По словам предполагаемой потерпевшей, 30 декабря 2022-го в одном из ночных клубов Барселоны футболист запер ее в туалете, где избил и изнасиловал.

Алвес становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине отказались от мирного соглашения с Россией без репараций. Идею о выплатах в Москве назвали аморальной

      Спорткомплекс в Подмосковье обрушился под тяжестью снега

      Суд отказался принять заявление СПБ Биржи о банкротстве

      В Китае нашли способ обойти ограничения США по развитию ИИ

      Туристы пошутили о бомбе в багаже, вызвали хаос в аэропорту и были депортированы

      Трех человек отдали под суд за покушение на замглавы полиции Запорожья

      В Госдепе понадеялись на скорое одобрение помощи ВСУ на 60 миллиардов долларов

      Пенсионерка лишилась жилья и нескольких миллионов рублей из-за мошенников

      Диетолог подсказала эффективные способы убрать выпирающий живот

      Назван срок окончания непогоды на юге России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости