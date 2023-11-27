Самому титулованному футболисту мира отказали в освобождении под залог

Суд в третий раз отказал футболисту Дани Алвесу в освобождении под залог

Суд в третий раз отказал самому титулованному футболисту мира бразильцу Дани Алвесу в освобождении под залог. Об этом сообщает El Pais.

Суд постановил, что существует риск побега спортсмена, так как прокуратура требует для него девять лет тюрьмы. При этом адвокат обвиняемого обратил внимание на то, что Алвес выплатил компенсацию потерпевшей в размере 150 тысяч евро, из-за чего срок заключения не должен составлять более двух лет, однако это не повлияло на решение суда.

31 июля Алвесу предъявили обвинения. Суд Барселоны пришел к выводу, что футболист изнасиловал девушку, подавшую на него заявление. Отмечалось, что ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 15 лет.

Спортсмена арестовали 20 января 2023 года. По словам предполагаемой потерпевшей, 30 декабря 2022-го в одном из ночных клубов Барселоны футболист запер ее в туалете, где избил и изнасиловал.

Алвес становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.