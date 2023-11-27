Житель Сочи описал обстановку в городе на фоне шторма

Житель Сочи рассказал, что МЧС не подпускает людей к морю на фоне шторма

Сотрудники МЧС не подпускают людей к морю в Сочи из-за непогоды, рассказал местный житель по имени Николай. Обстановку в городе на фоне шторма он описал в беседе с «Лентой.ру».

«К морю не подпускают МЧС. Поезда не ходят. Некоторые улицы подтопило. Много упало деревьев. Шторм, как и всегда, но в этот раз очень сильно дул ветер ночью и таких волн давно не было — почти 9 метров», — поделился очевидец.

Ранее на Крым и Краснодарский край обрушился мощный ураган. Стихия повалила деревья, сорвала крыши и вызвала подтопление домов. Тысячи крымчан остались без света и воды. В Евпатории около 100 человек пришлось эвакуировать из домов на побережье, там из-за урагана пострадали 7 местных жителей.

Шторм на юге России привел к массовым сбоям железнодорожного движения. Из-за непогоды туристов закрыли в поезде из Адлера в Москву на несколько часов.

