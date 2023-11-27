16-летняя девушка спасла жизнь потерявшему сознание отцу

В Великобритании 16-летняя девушка спасла жизнь отцу после остановки сердца

Жительница Великобритании спасла жизнь отцу, неожиданно потерявшему сознание. Об этом сообщает Metro.

22-летней Джинни Лонг из графства Восточный Сассекс было 16 лет, когда произошел инцидент. Она вернулась домой после мероприятия, на котором вместе с отцом по имени Энди провела выходные, когда тот внезапно упал в обморок. По словам Джинни, отец не жаловался на боль и недомогания, поэтому ее охватила паника. Несмотря на это, девушке удалось сохранить самообладание и позвонить в службу экстренной помощи. «Поскольку у отца были проблемы с сердцем, я знала, что с ним что-то произошло. Я была уверена, что это остановка сердца», — рассказывает она.

Диспетчер экстренной службы сказал Джинни, что ей необходимо провести сердечно-легочную реанимацию отцу до прибытия парамедиков. В течение 20 минут девушка вместе с соседом, прибежавшим на помощь, оказывала первую помощь Энди, пока его не забрали сотрудники скорой помощи. Мужчину срочно доставили в больницу. Его ввели в состояние искусственной комы, в которой он находился три недели. Энди установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор и сделали трахеотомию, в результате чего он некоторое время не мог разговаривать. Позже у мужчины диагностировали аневризму аорты, и ему провели стентирование.

После произошедшего Энди начал жаловаться на отсутствие энергии, из-за чего ему пришлось уйти на пенсию. По словам мужчины, он был удивлен, когда узнал, что Джинни спасла ему жизнь. «Когда я спросил у Джинни, как ей удалось это сделать, она просто сказала: "У меня не было выбора, ты мой папа, и я хотела сделать все, чтобы ты остался жив"», — говорит он. Джинни добавила, что отец поблагодарил ее за спасение и рассказал всем знакомым о ее храбром поступке.

Ранее сообщалось, что братья из США спасли жизнь 55-летнему отцу, пожертвовав ему свои органы. У мужчины отказывали печень и почки.

