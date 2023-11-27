Устюгов рассказал о тренировках ради зарплаты

Устюгов заявил, что за победу в Кубке России должны бороться молодые лыжники

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, россиянин Сергей Устюгов в своем Telegram-канале рассказал о тренировках ради зарплаты.

«Скажем, булки в этом сезоне расслабил. Я могу вам честно сказать: в этом году у меня шансов нет. Тренируюсь я, так скажем, больше для удовольствия и для заработной платы», — заявил спортсмен. Он посчитал, что за победу в Кубке России должны бороться молодые лыжники, а он сам ставит для себя другие цели.

В декабре 2022 года Устюгов заявил об усталости от лыжных гонок. Спортсмен рассказал, что у него нет желания выступать на турнирах и ему приходится заставлять себя.

Устюгов — чемпион Игр-2022 в мужской эстафетной гонке. Также в активе россиянина два золота, четыре серебра и одна бронза чемпионатов мира.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.