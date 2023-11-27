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21:47, 27 ноября 2023Бывший СССР

Захарова посоветовала не воспринимать всерьез заявления украинских чиновников

Захарова: заявления чиновников Киева о репарациях не нужно принимать всерьез

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Не следует скрупулезно слушать и анализировать заявления Киева о невозможности мирных переговоров с Россией без урегулирования вопроса репараций. Об этом «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, украинские чиновники находятся в «состоянии очевидной агонии». «Они прекрасно видят, чем закончилась западная поддержка, которая обернулась подталкиванием к пропасти», — сказала дипломат.

Ранее замминистра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев не подпишет с Москвой мирное соглашение без репараций. «Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — сказала она.

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      Марина Совина
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