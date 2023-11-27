Северная Корея массово лысеет из-за военных фуражек и дешевых шампуней. Как целая нация лишается волос?

RFA: жители Северной Кореи начали массово лысеть из-за дешевых шампуней

Пока лидера Северной Кореи Ким Чен Ына называют Аль Пачино из-за его нетипичной прически, жители страны массово страдают от облысения. Всему виной — дешевые и некачественные уходовые средства, которые продаются исключительно внутри государства, считают ученые. Другие же списывают потерю волос у населения на вездесущие военные шапки, которые люди носят десятилетиями из-за требований режима и бедности. Почему корейцы лысеют и как власти КНДР пытаются решить очередную проблему?

Нация Ким Чен Ына столкнулась с облысением из-за инфекций

Впервые об очередном недуге населения республики написали журналисты Radio Free Asia (RFA). Врач Чой Чжон Хун, которому ранее удалось сбежать из КНДР в Южную Корею, в разговоре с репортерами поделился своей версией облысения корейцев. Научный сотрудник Института исследований Корейского университета в Сеуле связал потерю волос с брюшным тифом и паратифом. «После перенесения этих инфекций, как правило, наблюдается серьезное выпадение волос», — уточнил он.

Брюшной тиф — это острое инфекционное заболевание, возбудители которого обнаруживаются в воде, мясных и молочных продуктах. Больше всего болезнь распространена в странах с плохой санитарной обстановкой и низким уровнем гигиены, в перенаселенных городах с отсутствием доступа к чистой питьевой воде

Северная Корея столкнулась с эпидемией неизвестного кишечного заболевания в июне прошлого года. Тогда источники в южнокорейской разведке сообщали, что около 800 семей в провинции Южный Хванхэ были инфицированы болезнью, которую Пхеньян называет «острой кишечной эпидемией». Данный недуг поражает полость желудочно-кишечного тракта и, по мнению официальных лиц в Южной Корее, напоминает холеру или брюшной тиф.

После появления упомянутых новостей Северокорейское государственное информационное агентство KCNA подробно рассказало о профилактических мерах, включая карантин, «интенсивный скрининг для всех жителей», а также мониторинг уязвимых людей — детей и пожилых. При этом доподлинно неизвестно, удалось ли в итоге властям купировать вспышку.

Дешевые средства гигиены и военные фуражки также вызывают выпадение волос

К тому же Чой Чжон Хун напомнил, что агрессивные химические ингредиенты в мыле и стиральном порошке, которые жители Северной Кореи используют для мытья волос, также могут стать причиной облысения, поскольку они раздражают кожу головы.

Нелегко найти мягкие химические средства в нынешней ситуации в Северной Корее. Плюс ко всему, среднестатистические жители не могут позволить себе беспокоиться о выпадении волос Чой Чжон Хун научный сотрудник Института исследований университета в Сеуле

Владелец блога DPRKHealth.org Ан Кен Су, посвященного вопросам здравоохранения в Северной Корее, назвал еще одной причиной облысения жителей непрерывную носку определенных шапок, которые выдаются в армии. Как известно, все трудоспособные мужчины обязаны прослужить в вооруженных силах 10 лет.

По словам эксперта, обильное потоотделение во время ношения фуражки, часто выполненной из некачественных материалов в целях экономии, препятствует правильной вентиляции, что приводит к неприятному запаху и скоплению бактерий. Вследствие этого закупориваются поры, из-за чего волосы в итоге и истончяются.

Ким Чен Ын в фуражке во Владивостоке Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images

«В армии человек сталкивается с плохими условиями содержания. К тому же у нас есть реальные свидетельства того, что ношение военной фуражки приводит к выпадению волос», — уточнил Ан Кен Су и добавил, что эффективность предлагаемого властями лечения облысения довольна сомнительна.

В Северной Корее борются с облысением дешевыми тониками на основе трав

Косметический и фармацевтический рынки КНДР не позволяют найти качественные средства по уходу за кожей и волосами.

Преимущественно Северная Корея пытается справиться с такими проблемами уходовыми продуктами на основе лекарственных трав, эффективность которых никак нельзя проверить.

Одним из самых популярных средств является тоник местного действия, который необходимо втирать в кожу голову с помощью игольчатой расчески. Согласно инструкции, таким образом находящиеся в составе травы предотвращают потерю волос и стимулируют рост новых.

Парикмахерская в Северной Корее Фото: Carl Court / Getty Images

Однако Чой Чжон Хун объяснил, что подобные процедуры вряд ли способны спасти человека от облысения, поскольку на выпадение волос чаще влияют сбои в работе гормонов или наличие заболевания. «Таким образом, применение лекарств на внешнем пораженном участке точно не решит проблему», — подчеркнул ученый.

К тому же собеседник напомнил, что многие северокорейцы, живущие в тотальной нищете, и вовсе не могут себе позволить приобрести подобные средства восточной медицины, пусть и с сомнительным эффектом.