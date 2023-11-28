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14:37, 28 ноября 2023Спорт

Американский боксер-чемпион назвал украинца Усика мусором

Американский боксер-чемпион Джеймс Тони назвал украинца Александра Усика мусором
Александр Усик

Александр Усик. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Бывший чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в трех весовых категориях американец Джеймс Тони поделился мнением об украинском боксере Александре Усике. Его слова приводит Boxing Social.

Тони назвал спортсмена мусором, посчитав, что боксеры старого поколения легко бы победили украинца. «Ему просто повезло. Он оказался в нужном месте в нужное время. Честно говоря, ни один современный боец не смог бы выиграть у нас», — заявил он.

17 февраля 2024 года Усик должен провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против британца Тайсона Фьюри. На счету украинца 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), IBF, Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

Тони одержал 77 побед на профессиональном ринге, 47 из которых досрочно. Также на счету американца десять поражений, еще три поединка с его участием завершились вничью. Боксер — бывший чемпион мира по версии IBF в трех весовых категориях — до 72,6, 76,2 и 90,71 килограмма.

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      Андрей Стрельцов
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