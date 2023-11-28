Анна Седокова показала фигуру в спортивном топе

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая сторис опубликована в ее аккаунте в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя исполнительница снялась в черном обтягивающем фитнес-костюме, состоящем из велосипедок и топа без подклада. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса и частично обнаженную грудь. Седокова распустила длинные светлые волосы, завитые в кудри.

«Это я после пятичасовой поездки с острова жду в маленькой гостинице Бангкока свой самолет в Бахрейн», — пояснила она.

Ранее в ноябре Седокова показала лицо без косметики. Она позировала без макияжа на лице, надев белый вязаный кроп-топ с бахромой и убрав волосы в пучок.