Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:53, 28 ноября 2023Ценности

Анна Седокова показала фигуру в спортивном топе

Фото: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая сторис опубликована в ее аккаунте в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя исполнительница снялась в черном обтягивающем фитнес-костюме, состоящем из велосипедок и топа без подклада. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса и частично обнаженную грудь. Седокова распустила длинные светлые волосы, завитые в кудри.

«Это я после пятичасовой поездки с острова жду в маленькой гостинице Бангкока свой самолет в Бахрейн», — пояснила она.

Ранее в ноябре Седокова показала лицо без косметики. Она позировала без макияжа на лице, надев белый вязаный кроп-топ с бахромой и убрав волосы в пучок.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      «Независимость будет означать войну» В Китае обратились к Тайваню с предупреждением

      МИД России обвинил Запад в запрете Киеву вести переговоры с Москвой

      В самолет с пассажирами на борту ударила молния во время полета

      Назван способ просто так получить 1000 рублей

      Боль в правом боку оказалась симптомом серьезных болезней

      Названы четыре главных повышающих риск развития рака фактора

      Россиянам раскрыли самые популярные пластические операции на лице

      В НАТО понадеялись на немедленное решение Турции и Венгрии по членству Швеции

      Крупнейший в мире айсберг оказался под угрозой разрушения

      Российский хоккеист оценил информацию о дискомфорте из-за жизни НХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости