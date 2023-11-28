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14:10, 28 ноября 2023Силовые структуры

Бойца MMA и его подельника арестовали за похищение россиянки и расправу над ней

В Новороссийске суд арестовал бойца MMA и его подельника за похищение людей

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Новороссийске суд арестовал 29-летнего бойца MMA и его 33-летнего знакомого за похищение людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчины будут под стражей до 24 января 2024 года. Они проходят обвиняемыми по статье 126 («Похищение человека») УК РФ.

По версии следствия, с 20 ноября мужчины напали на троих автовладельцев. Первое похищение произошло в гаражах города. Они связали и засунули в багажник владельца Renault Duster. Пострадавшего катали по городу, а потом оставили автомобиль с мужчиной на улице, похитили из машины видеорегистратор и скрылись.

Подозреваемые также напали на владельца Hyundai Matrix — его связали и бросили в багажник, а потом выкинули в безлюдном месте и угнали машину.

Третье нападение произошло на 38-летнюю местную жительницу, которая ехала в фитнес-центр на своей BMW X6. Через двое суток женщину нашли в лесу с множеством ножевых ранений. Ее машина пропала. Позднее стало известно, что похитители требовали от ее мужа биткоины.

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      Варвара Митина
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