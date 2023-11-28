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22:00, 28 ноября 2023Бывший СССР

Буданов рассказал о состоянии жены после отравления

Глава ГУР Украины Буданов заявил, что у его жены после отравления все хорошо
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал порталу The War Zone о состоянии своей жены Марианны, у которой было выявлено отравление.

«Сейчас ситуация хорошая. Мы... ждем результатов обследования», — заявил Буданов, добавив, что его супругу госпитализировали.

Ранее экс-глава украинской разведки Валерий Кондратюк заявил, что жену действующего начальника ГУР отравили мышьяком и ртутью.

28 ноября издание «Бабель» со ссылкой на источники в разведке сообщило об отравлении Марианны Будановой. На Украине было начато расследование о вероятном покушении на супругу главы разведки. Впоследствии представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил факт отравления и назвал главной гипотезу о причастности России к отравлению жены Буданова.

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      Марина Совина
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