Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:16, 28 ноября 2023Бывший СССР

Столкновение Зеленского и Залужного назвали необратимым

Соскин назвал необратимым столкновение Зеленского и Залужного из-за Безуглой

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Столкновение украинского президента Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного необратимо после высказываний депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой. Об этом заявил бывший советник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

«Сохранить ту ситуацию, что была до выступления Безуглой, уже невозможно. (…) Эта атака вышла на мировой уровень, теперь у нее будут все брать интервью, и это столкновение между Зеленским и Залужным стало необратимым и набирает все больше оборотов», — сказал он.

По его словам, заявления депутата Рады можно рассматривать в качестве знака, который предвещает уход Зеленского. Соскин убежден, что президента Украины свергнут военнослужащие.

Ранее Безуглая предложила наказать Залужного, обвинив его в том, что он препятствует повышению эффективности армии. Кроме того, она также призвала снять его с должности из-за отсутствия плана боевых действий на 2024 год.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России обвинило ВСУ в отравлении продуктов. Военные заявляют о гибели 15 человек

      Мединский рассказал о переговорах с Украиной в 2022 году

      Россиянам перечислили способы справиться с бессонницей

      Работникам бывшего завода Volkswagen предложили уволиться

      Россиянин напал с ножом на племянницу и ее подругу и был арестован

      Экс-заключенный изнасиловал десятилетнюю падчерицу

      Испанцы захотели переехать в Португалию из-за нового налога

      В России разработали управляемые силой мысли дроны

      Мужчина решил сделать возлюбленной предложение и попался на измене

      В МЧС Крыма оценили сумму нанесенного штормом ущерба почти в полмиллиарда рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости