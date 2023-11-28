Столкновение Зеленского и Залужного назвали необратимым

Соскин назвал необратимым столкновение Зеленского и Залужного из-за Безуглой

Столкновение украинского президента Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного необратимо после высказываний депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой. Об этом заявил бывший советник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

«Сохранить ту ситуацию, что была до выступления Безуглой, уже невозможно. (…) Эта атака вышла на мировой уровень, теперь у нее будут все брать интервью, и это столкновение между Зеленским и Залужным стало необратимым и набирает все больше оборотов», — сказал он.

По его словам, заявления депутата Рады можно рассматривать в качестве знака, который предвещает уход Зеленского. Соскин убежден, что президента Украины свергнут военнослужащие.

Ранее Безуглая предложила наказать Залужного, обвинив его в том, что он препятствует повышению эффективности армии. Кроме того, она также призвала снять его с должности из-за отсутствия плана боевых действий на 2024 год.