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11:44, 28 ноября 2023Экономика

Еще одному сектору экономики Китая предрекли проблемы

Bloomberg: банки КНР должны выделить $89 млрд на покрытие безнадежных долгов

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Банковский сектор экономики Китая может значительно пострадать вслед за строительной отраслью. Крупные финансовые организации азиатской страны должны будут выделить дополнительно 89 миллиардов долларов для покрытия безнадежных долгов по недвижимости, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Эти денежные средства китайские банки должны будут выделить в 2024 году. С необходимостью дополнительных затрат в связи с долговым кризисом в строительном секторе могут столкнуться ведущие финансовые организации азиатской страны. Речь идет о крупнейшем в мире коммерческом банке Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и десяти других представителях финансовой отрасли.

На фоне растущих затрат руководители местных банков стали чаще задумываться о возможном сокращении рабочих мест и снижении целевых показателей роста. Снижение численности персонала в банках рассматривают в качестве одного из основных вариантов экономии денежных средств, уточнили собеседники агентства.

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Директор пекинского инвестиционного банка Chanson & Co Шен Мэн заявил, что финансовое положение ряда крупных финансовых организаций КНР уже начало ухудшаться, и усомнился в возможности выхода из кризиса в среднесрочной перспективе. «Если вы глубже погрузитесь в их активы и безнадежные кредиты, ситуация еще долго будут выглядеть плохо», — заключил аналитик.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало о решении китайских властей пойти на серьезный риск ради спасения проблемных застройщиков. Речь шла о планах местных регулирующих органов впервые позволить банкам КНР выдавать необеспеченные кредиты девелоперам, которые столкнулись с критической долговой нагрузкой. Главный риск для финансовых организаций заключается в том, что на фоне продолжающегося в стране кризиса уровень платежеспособности застройщиков резко снизился.

Во второй половине ноября стало известно о включении властями КНР второго по величине застройщика страны — компанию Country Garden — в предварительный список 50 претендентов из сектора недвижимости на предоставление финансовой помощи. В перечне также оказался еще один девелопер, который не сумел в отведенные сроки расплатиться по долговым обязательствам, — CIFI Holdings Group. В качестве возможных мер поддержки проблемных девелоперов рассматривается предоставление дополнительных займов, а также помощь в финансировании задолженности.

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      Анатолий Акулов
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