Фетисов оценил нежелание НХЛ видеть россиян на Кубке мира

Фетисов: верил в то, что НХЛ сумеет выстоять против политического давления

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил нежелание Профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) видеть россиян на Кубке мира 2025 года. Его слова приводит ТАСС.

Фетисов заявил, что до последнего верил в то, что НХЛ сумеет выстоять против политического давления. «Очень расстроился по большому счету, но ничего с этим не поделаешь. Идет попрание прав спортсменов», — добавил он. Депутат подчеркнул, что раньше нельзя было представить себе подобные ситуации.

21 ноября директор NHLPA Марти Уолш заявил, что россияне не примут участия в Кубке мира-2025. Причиной стало то, что многие федерации не разрешают своим игрокам участвовать в турнире с россиянами.

До этого две страны выступили против приглашения сборной России на Кубок мира. В Швеции заявили о невозможности играть против россиян. В Финляндии призвали бойкотировать турнир в случае допуска российской команды.

Кубок мира — международный турнир, который проводился трижды (в 1996, 2004 и 2016 годах). В 2025 году в нем примут участие сборные Канады, Финляндии, Швеции и США.