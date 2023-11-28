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12:47, 28 ноября 2023Спорт

Гинеколог посоветовала упражнение для улучшения интимной жизни женщин

Гинеколог Вергасова: упражнения Кегеля могут улучшить интимную жизнь женщин

Фото: BĀBI / Unsplash

Гинеколог Ольга Вергасова посоветовала упражнение для улучшения интимной жизни женщин. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Врач заявила, что женщинам стоит выполнять упражнения Кегеля для мышц тазового дна. По ее словам, упражнения могут помочь справиться с тяжестью внизу живота и в промежности, а также с болью во время секса. При этом Вергасова подчеркнула, что тренировку нужно выполнять только после консультации со специалистом.

Гинеколог добавила, что многие выполняют упражнения Кегеля неправильно, так что глубокие мышцы оказываются не задействованы. «Поэтому, прежде чем начать регулярно делать упражнения, важно убедиться, что вы выполняете их правильно и эффективно», — подытожила она.

Ранее тренер Максим Сливак рассказал о влиянии регулярных занятий фитнесом на женское либидо. Он заявил, что регулярные тренировки положительно влияют на выносливость, увеличивая уровень энергии у женщин. Это позволяет им чувствовать себя активнее и энергичнее в интимной сфере.

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      Андрей Стрельцов
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