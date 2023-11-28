Гинеколог посоветовала упражнение для улучшения интимной жизни женщин

Гинеколог Вергасова: упражнения Кегеля могут улучшить интимную жизнь женщин

Гинеколог Ольга Вергасова посоветовала упражнение для улучшения интимной жизни женщин. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Врач заявила, что женщинам стоит выполнять упражнения Кегеля для мышц тазового дна. По ее словам, упражнения могут помочь справиться с тяжестью внизу живота и в промежности, а также с болью во время секса. При этом Вергасова подчеркнула, что тренировку нужно выполнять только после консультации со специалистом.

Гинеколог добавила, что многие выполняют упражнения Кегеля неправильно, так что глубокие мышцы оказываются не задействованы. «Поэтому, прежде чем начать регулярно делать упражнения, важно убедиться, что вы выполняете их правильно и эффективно», — подытожила она.

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