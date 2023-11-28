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16:03, 28 ноября 2023Наука и техника

Использование интернета признали безопасным для психики

Clinical Psychological Science: интернет признали безопасным для психики

Фото: Unsplash

Ученые из Оксфордского института Интернета признали, что использование интернета безопасно для психического здоровья, вопреки распространенным предположениям о его негативном воздействии. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Psychological Science, краткий обзор представлен на Medical Xpress.

Для этого авторы проанализировали информацию примерно о двух миллионах человек в возрасте от 15 до 89 лет из 189 стран. Данные были получены в ходе двух исследований, сравнивающих психическое здоровье и количество пользователей интернета на душу населения. Также использовались данные о показателях тревожности, депрессии и самоповреждений за 2000-2019 годы. Эти факторы оценивались на основе телефонных опросов и статистических записей из государств-членов Всемирной организации здравоохранения.

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Специалисты пришли к выводу, что за последние два десятилетия произошли лишь небольшие изменения в глобальном психическом здоровье населения. Корректировка по возрастным группам и полу не выявила каких-либо конкретных демографических закономерностей среди пользователей интернета. Другими словами, не было обнаружено никаких доказательств того, что определенные группы более подвержены риску психических нарушений. Кроме того, команда считает, что расширение использования мобильной широкополосной связи может обеспечить большую удовлетворенность жизнью.

В сентябре сотрудники Института демографических исследований Пекинского университета изучили воздействие сетей мобильной связи пятого поколения (5G) на здоровье пожилых людей.

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      Елена Апазиди
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