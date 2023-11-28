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16:42, 28 ноября 2023Спорт

Канадский хоккеист рассказал об удивлении из-за общения людей на русском языке

Хоккеист «Лады» Трой Джозефс заявил, что общение на русском казалось ему руганью

Фото: Marusca Rezzonico / Globallookpress.com

Канадский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» Трой Джозефс рассказал, что удивило его в общении людей на русском языке. Его слова приводит «Чемпионат».

«Когда рядом со мной разговаривают по-русски, мне кажется, что люди кричат и ругаются друг на друга. Я думаю: "Что же он наделал?" — а потом оказывается, что они просто общаются», — поделился хоккеист. Он назвал русский язык сложным, однако отметил, что освоил базовые слова.

Джозефс перешел в «Ладу» в 2023 году. Он известен по выступлениям за норвежский «Сторхамар» и швейцарский «Лугано».

В октябре сербский полузащитник московского ЦСКА Милан Гайич оценил русский мат. Футболист заявил, что нецензурные слова запомнились ему в первую очередь.

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      Анастасия Борисова
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