Канадский хоккеист рассказал об удивлении из-за общения людей на русском языке

Хоккеист «Лады» Трой Джозефс заявил, что общение на русском казалось ему руганью

Канадский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» Трой Джозефс рассказал, что удивило его в общении людей на русском языке. Его слова приводит «Чемпионат».

«Когда рядом со мной разговаривают по-русски, мне кажется, что люди кричат и ругаются друг на друга. Я думаю: "Что же он наделал?" — а потом оказывается, что они просто общаются», — поделился хоккеист. Он назвал русский язык сложным, однако отметил, что освоил базовые слова.

Джозефс перешел в «Ладу» в 2023 году. Он известен по выступлениям за норвежский «Сторхамар» и швейцарский «Лугано».

В октябре сербский полузащитник московского ЦСКА Милан Гайич оценил русский мат. Футболист заявил, что нецензурные слова запомнились ему в первую очередь.