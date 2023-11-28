Лионель Месси остался вне сборной лучших игроков сезона в MLS

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси остался вне сборной лучших игроков североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) по итогам минувшего сезона. Об этом сообщается на сайте лиги.

Места в атаке заняли Георгиос Якумакис («Атланта»), Кучо Эрнандес («Коламбус Крю») и Дени Буанга («Лос‑Анджелес»). Символический состав определяли представители СМИ, игроки MLS и технический персонал клубов лиги.

Ранее Месси был назван лучшим футболистом XXI века по версии FourFourTwo. На втором месте расположился форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг.