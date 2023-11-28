МИД России прокомментировал отказ стран Прибалтики посетить встречу СМИД ОБСЕ

МИД: отказ стран Прибалтики участвовать в заседании СМИД ОБСЕ ничего не значит

Отказ прибалтийских стран участвовать в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ничего не значит для объединения. Таким образом замглавы российского МИД Александр Грушко прокомментировал новость об отказе Литвы, Латвии и Эстонии посетить заседание ОБСЕ, его слова передает ТАСС.

«Я думаю, что неприезд трех прибалтов ничего не означает для будущего ОБСЕ — ни в ту, ни в другую сторону», — заявил представитель дипломатического ведомства.

Заседание СМИД ОБСЕ состоится в столице Северной Македонии Скопье 30 ноября — 1 декабря. Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы отказались присутствовать на встрече из-за участия в ней российской делегации с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Кроме того, мероприятие не посетит глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По мнению украинских дипломатов, присутствие представителей Москвы «только усугубит кризис, в который Россия втянула ОБСЕ».