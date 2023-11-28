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03:15, 28 ноября 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о последствиях критики депутатом Залужного

Экс-советник Кучмы Соскин: критика Безуглой Залужного приведет к столкновению
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Критика в адрес главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного со стороны депутата от партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой может привести к столкновению между политическим и военным руководством страны, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, чтобы избежать этого, украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется вступиться за главкома. «Зеленский должен выступить и заявить, что он считает выступление Безуглой и ее поведение неправильным. Если этого не будет, то мы входим в открытое столкновение», — отметил Соскин.

Он также подчеркнул, что Безуглая должна уйти в отставку, поскольку в противном случае военные могут призвать ее к ответу «за оскорбление и шантаж Залужного». При этом экс-советник Кучмы полагает, что ее попросили раскритиковать главнокомандующего ВСУ. Он призвал депутата рассказать, кто был инициатором.

Безуглая предложила наказать Залужного, обвинив его в том, что он препятствует повышению эффективности армии. Кроме того, она также призвала снять его с должности из-за отсутствия плана боевых действий на 2024 год.

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      Марина Совина
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