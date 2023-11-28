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17:53, 28 ноября 2023Бывший СССР

На Украине признали огромный дефицит военных

В офисе Зеленского признали огромный дефицит военных и призвали провести ротацию

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается огромный дефицит военных. Это признал советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко, его цитирует украинское агентство ТСН в Telegram.

«Огромный дефицит военных, нужно проводить ротацию и подтягивать резервы», — сказал он. По его мнению, нужно менять тех, кто на востоке, военными, которые сейчас находятся на западе Украины.

Ранее сообщалось, что ВСУ стремительно теряют хорошо подготовленных солдат в зоне спецоперации. По мнению авторов Daily Express, шансы Киева на победу уменьшаются. Кроме того, добавляют они, украинская сторона столкнулась с трудностями при наборе на службу солдат и их подготовке.

26 ноября украинский телеканал «1+1» в бегущей строке рассекретил информацию о серьезных потерях в рядах ВСУ, а потом извинился за «опечатку». В сообщении со ссылкой на Минобороны Украины говорилось, что за время конфликта не выжили и пропали без вести 1 126 652 военнослужащих.

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      Кристина Есикова
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