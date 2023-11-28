В России напомнили о мерах поддержки для временно неработающих мам

Депутат Бессараб анонсировала двукратное увеличение декретных пособий

На сегодняшний день в России существует целый ряд мер поддержки для временно неработающих мам, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. О том, какие пособия могут получать женщины, она напомнила в беседе с «Лентой.ру».

Сегодня мать в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет получает соответствующие выплаты, которые составляют порядка 40 процентов от ее средней зарплаты, рассказала депутат.

В числе прочего, по ее словам, женщине выплачивается пособие по беременности и родам. Причем с 2024 года его размер будет увеличен в полтора раза — до 565 тысяч рублей, а в 2025 году в два раза — почти до 800 тысяч рублей.

Кроме того, нуждающиеся семьи могут получить выплаты из материнского семейного капитала на каждого ребенка. Еще они имеют право получать единое детское пособие. Такие пособия получают семьи почти с 10 миллионами деток. Его размер зависит от доходов семьи, и может составлять 50, 75, 100 процентов прожиточного минимума на ребенка в соответствующем субъекте Светлана Бессараб депутат Госдумы

Парламентарий обратила внимание, что период, когда женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, засчитывается ей в страховой стаж, несмотря на то, что работодатель в это время не вносит за нее страховые взносы. «Стаж засчитывается в размере 1,8 балла за каждый год в отпуске по уходу за ребенком на первого ребенка, 3,6 балла — на второго, 5,4 — на третьего и последующих. Так можно получить до 6 лет стажа за нестраховой период, находясь в отпуске по уходу за ребенком», — уточнила она.

В ноябре правительство России выделило из резервного фонда дополнительные 89,5 миллиарда рублей для выплат единого пособия на детей.

Ранее стало известно, что материнский капитал в России с 1 февраля 2024 года составит почти 631 тысячу рублей на первого ребенка и чуть больше 834 тысяч рублей на второго.