Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 28 ноября 2023Наука и техника

Обнаружены десятки гигантских радиогалактик

Астрономический обзор FIRST обнаружил десятки гигантских радиогалактик

Фото: Jeremy Thomas / Unsplash

Астрономы Университета Висконсин-Мадисон (США) сообщили об обнаружении нескольких десятков новых гигантских радиогалактик. Результаты наблюдений опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Гигантские радиогалактики — это галактики, чья проекционная длина превышает 2,3 миллиона световых лет. Многие из них представляют собой радиоисточники с двумя большими внешними компонентами (лепестками), которые связаны с активными галактическими ядрами. В астрономических радиообзорах их трудно идентифицировать, поскольку лепестки могут быть приняты за несколько радиоисточников.

Ученые проанализировали данные радиообзора FIRST (Faint Images of the Radio Sky at Twenty) с использованием алгоритма DRAGNhunter для идентификации галактик с двумя радиолепестками, также называемых двухлопастными галактиками. Сначала алгоритм идентифицирует широкие радиоисточники на основе их разделения и относительного выравнивания друг с другом, а затем использует метод отношения правдоподобия для поиска вероятной родительской галактики.

Материалы по теме:
Конец инопланетянам. Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Конец инопланетянам.Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
1 марта 2020
Что такое голографическая Вселенная? Черные дыры, теория струн и дуальное описание природы
Что такое голографическая Вселенная?Черные дыры, теория струн и дуальное описание природы
10 мая 2015

В наборе данных было выявлено 80 гигантских радиогалактик. 17 из них находились в пределах пяти угловых секунд от известных галактик этого типа и не являются новыми для астрономов. Другие галактики имеют красное смещение в пределах 0,51 и 1,32, что соответствует 6,3 и 13 миллиардам световых лет.

Самая крупная радиогалактика получила обозначение DELS J093016.68+114241.4. Ее прогнозируемый линейный размер составляет почти четыре миллиона световых лет, а красное смещение составляет 1,14 (12 миллиардов световых лет). Самая маленькая из них, DELS J234027.85+003057.4, имеет красное смещение 1,01 (11 миллиардов световых лет) и имеет прогнозируемый линейный размер 2,3 миллиона световых лет.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      У берегов Греции затонуло шедшее на Украину подозрительное судно. По документам оно везло соль

      Экономист увидел риск подорожания в России гречки и масла

      Обнаружены десятки гигантских радиогалактик

      Американский словарь назвал слово года

      Найденную в сугробе в одном подгузнике девочку доставили в Екатеринбург

      СПБ Биржа заявила о подлоге в ситуации с заявлением о банкротстве

      В Китае предупредили Тайвань о реакции на его независимость

      Польша обратилась к Украине из-за ситуации с фурами на границе

      Россияне подсчитали траты на ремонт мечты

      Девушка пригласила парня в гости и узнала неприятную правду о нем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости