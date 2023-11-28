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13:29, 28 ноября 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности деятельности задержанных ФСБ подростков-диверсантов

Украина обещала задержанным ФСБ подросткам-диверсантам свыше 200 тысяч рублей

Фото: ФСБ РФ / ТАСС

Задержанные ФСБ в Подмосковье российские подростки-диверсанты получали задания через интернет от находившихся на Украине кураторов. Подробности во вторник, 28 ноября, в своем Telegram-канале раскрыло РЕН ТВ.

По данным издания, подростки делали для них видеоотчеты о своих акциях. Заказчики обещали, что за удачное выполнение заданий им будет выплачено более 200 тысяч рублей. Руководителем подростковой диверсионной группы был совершеннолетний россиянин по имени Алексей.

По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР), в октябре двое подростков подожгли вагон поезда на втором пути моторвагонного депо Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги, а 22 ноября 2023 года совершили поджог релейного шкафа на первом главном пути перегона железнодорожных станций Домодедово — Белые Столбы Павелецкого направления, что привело к сбою графика приема грузовых и пассажирских поездов.

28 ноября ФСБ показала на видео задержание одного из подозреваемых в диверсионной деятельности подростков.

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      Владимир Седов
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