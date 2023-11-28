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20:43, 28 ноября 2023Бывший СССР

Россия зафиксировала применение ВСУ американской ракеты HARM в Донецке

СК РФ зафиксировал применение ВСУ американской авиационной ракеты HARM в Донецке

Следственный комитет (СК) России зафиксировал применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) американской противорадиолокационной ракеты HARM в Донецке. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что ВСУ совершили ракетный обстрел по Киевскому району Донецка в дневное время. «Предположительно, с применением авиационной ракеты HARM, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте обстрела осколки», — сообщил представитель СК РФ.

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      Кристина Есикова
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