Россия зафиксировала применение ВСУ американской ракеты HARM в Донецке

СК РФ зафиксировал применение ВСУ американской авиационной ракеты HARM в Донецке

Следственный комитет (СК) России зафиксировал применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) американской противорадиолокационной ракеты HARM в Донецке. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что ВСУ совершили ракетный обстрел по Киевскому району Донецка в дневное время. «Предположительно, с применением авиационной ракеты HARM, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте обстрела осколки», — сообщил представитель СК РФ.