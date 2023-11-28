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15:12, 28 ноября 2023Россия

Российские войска заняли более выгодные позиции в районе Артемовска

Минобороны: российские войска заняли более выгодные позиции в районе Артемовска
СюжетМинобороны:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска (украинское название города — Бахмут) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что в районе Часова Яра, Клещеевки и Георгиевки успешно отражены три атаки и нанесено поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Всего за сутки на донецком направлении спецоперации Украина потеряла до 135 военнослужащих и 3 пикапа, подчеркнул Конашенков.

15 ноября также сообщалось, что российские десантники уничтожили в районе Артемовска несколько опорных пунктов ВСУ, зафиксированных разведкой с воздуха. Точные координаты передали зенитчикам, которые уничтожили замаскированные объекты из орудий ЗПУ-4 и С-60.

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      Сергей Истомин
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