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21:06, 28 ноября 2023Спорт

Уроженец Грозного из UFC рассказал о драках в тайской тюрьме

Уроженец Грозного из UFC Асхабов рассказал о драках в тайской тюрьме

Фото: Jorge Silva / Reuters

Представляющий ОАЭ боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хусейн Асхабов рассказал о времени, проведенном в тюрьме Таиланда. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам спортсмена, ему приходилось часто драться. «Там очень много людей, и люди, если честно, нечистоплотные. Мне это надоело, и я начинал заставлять убираться там. Давал какие‑то задания. Еще у них шутки были такие. Я даже это повторять не хочу. Просто у нас это неприемлемо. И за это они получали», — рассказал уроженец Грозного.

В сентябре Хусейна Асхабова вместе с его братом-близнецом Хасаном задержали в Таиланде по подозрению в ограблении. Спустя два месяца спортсменов отпустили за отсутствием доказательств.

Асхабов родился в Грозном, однако в 2012 году переехал во Францию. С 2014 по 2020 год он выступал в украинском промоушене World Warriors Fighting Championship (WWFC), где завоевал чемпионские пояса в легчайшем и полулегком дивизионах. В дебютном бою в UFC в феврале этого года он потерпел поражение единогласным решением судей.

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      Алексей Гусев
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