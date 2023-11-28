Уроженец Грозного из UFC рассказал о драках в тайской тюрьме

Уроженец Грозного из UFC Асхабов рассказал о драках в тайской тюрьме

Представляющий ОАЭ боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хусейн Асхабов рассказал о времени, проведенном в тюрьме Таиланда. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам спортсмена, ему приходилось часто драться. «Там очень много людей, и люди, если честно, нечистоплотные. Мне это надоело, и я начинал заставлять убираться там. Давал какие‑то задания. Еще у них шутки были такие. Я даже это повторять не хочу. Просто у нас это неприемлемо. И за это они получали», — рассказал уроженец Грозного.

В сентябре Хусейна Асхабова вместе с его братом-близнецом Хасаном задержали в Таиланде по подозрению в ограблении. Спустя два месяца спортсменов отпустили за отсутствием доказательств.

Асхабов родился в Грозном, однако в 2012 году переехал во Францию. С 2014 по 2020 год он выступал в украинском промоушене World Warriors Fighting Championship (WWFC), где завоевал чемпионские пояса в легчайшем и полулегком дивизионах. В дебютном бою в UFC в феврале этого года он потерпел поражение единогласным решением судей.