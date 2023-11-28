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16:41, 28 ноября 2023Мир

В МИД раскрыли подробности контакта с ХАМАС по заложникам

МИД России: в переданном ХАМАС списке заложников числятся до 10 человек
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Badi Klif / Reuters

В списке заложников, который Москва передала палестинской группировке ХАМАС вне сделки с Израилем, числятся до 10 человек, рассказал замглавы МИД России Михаил Богданов. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в списке указаны не только граждане России, но и их родственники. «У нас в списке, который мы передали, за которых мы просили лично, вне этой сделки (между Израилем и ХАМАС — прим. "Ленты.ру"), с использованием наших прямых контактов с ХАМАС — примерно 8-10 человек», — раскрыл он подробности.

Богданов подчеркнул, что целью контактов России с ХАМАС было спасение жизни людей, включая граждан Израиля, многие из которых имеют российское гражданство.

26 ноября Тахер ан-Нуну, представитель главы политического бюро палестинского движения Исмаила Хании, заявил, что ХАМАС освободило захваченного в Израиле заложника с российским гражданством. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что пленник оказался передан представителям Международного комитета Красного Креста.

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